お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表。結婚前にお相手と共演していた番組がYouTubeで確認でき、反響を集めている。【動画】「これが最初の出会いか」電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショットお相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に対し、「結婚は事実で