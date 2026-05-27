旅行でしばらく家を空ける際の換気扇ですが、電気代を気にしてつけっぱなしにするか迷っていませんか？ 実は普段でもつけっぱなしにしておくと、健康面や住宅の保全上のメリットがある上、電気代もそこまで大きな負担ではない可能性があります。 本記事では、換気扇をつけっぱなしにした際の7日間の電気代から、意外なメリットと注意点について解説します。 換気扇を24時間つけっぱなしの場合の電気代は？ 公益社