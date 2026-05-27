京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊きだして作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」(本社：滋賀県大津市、グループ累計198店舗を展開中。※2026年5月20日(水)時点での店舗数)は、2026年6月1日(月)より全国の天下一品にて「アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3」を開催する。初のブランドコラボレーションとして、子どもから大人まで誰もが知っている国民的ミニカーブランド「トミ