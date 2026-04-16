がんのステージや腫瘍マーカー値だけで寿命は決まらない。群馬大学第一外科の医師を経て緩和ケア医となり、『棺桶まで歩こう』（幻冬舎新書）がベストセラーになっている萬田緑平さんは「私は病状より、その人が歩けるか、日常的な動作ができるかで余命がわかる」という――。撮影＝プレジデントオンライン編集部医師の萬田緑平さん、群馬県前橋市の萬田診療所にて、2026年2月 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「棺桶まで歩