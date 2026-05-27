東京・新宿区の歌舞伎町で24日、違法な闇スロット店の店長ら3人が客を相手に違法な賭け事を繰り返していた疑いで逮捕された。店はバーを装い約1年で1万人以上が来店し、約3億3000万円を売り上げたという。バーを装い違法な賭け事を繰り返していた疑いカメラが捉えたのは、24日午前3時半過ぎの新宿・歌舞伎町。うつむきながら車に乗り込む塩田芳大容疑者(39)。違法な闇スロット店「パックマン」店長だ。警視庁の捜査員がスロット機