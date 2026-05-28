今回は、中2の息子とケンカした母親が、事故に遭ったエピソードを紹介します。家出した母親が…「ついこの前のことですが、母親に『お前なんかいなくなればいい』『お前は母親失格だ』と、つい偉そうなことを言ってしまいました。ただ、母親が俺の言ったことを真に受けるとは思っていなかったんですが、ショックだったのか、家を出て行ってしまったんです。夜になっても母親は家に帰ってこなくて不安でしたが、父親が急に帰ってき