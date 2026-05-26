【前後編の前編／後編を読む】17年ぶりに再会した元カノは、息子に僕の名前を付けていた。家族ぐるみの付き合いが始まった2つの家庭の行方は結婚生活を経験したことがある人なら、多くが「恋愛と結婚は違う」と思っているだろう。それでも家族がいる限り、責任が生じるし“家族への愛情”も存在する。だが、恋愛をしてしまえば、その浮かれた楽しさも捨てがたい。さらには錯覚かもしれないが、「本気で愛したのはこの人なんだ。