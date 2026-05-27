バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、あのが“嫌いな芸能人”として鈴木紗理奈の名を挙げた騒動が勃発してから約1週間が過ぎた。様々な進展がある中、27日にはあのがマクドナルドの新CMに出演したが、不穏な空気が漂っている。マクドナルドの公式Xでは、《一緒に踊らないか？そしてマックに甘いの飲みにこないか？》と綴った投稿がアップ。そこには、音楽に合わせて歌い踊るあのの姿が映っていた。「今回は、