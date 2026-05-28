帰省ラッシュで混雑する新幹線。「ここいいですか？」と聞けば「先に降りるので、奥どうぞ」と窓際を譲ってくれた「いい人」。実は魂胆があった…!?インスタで48.9万人のフォロワーを誇るイラストレーター・漫画家のしばたま(@shibatamaa)さんの漫画『フォロワーさんのゾッとする話』を紹介するとともにインタビューした。【漫画】「本当にゾッとする話」を読む■親切心を装った悪い人フォロワーさんのゾッとした話 1人目(2)フォロ