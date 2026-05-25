華麗な家系図がある。祖父は鶴田浩二。曾祖父は六代目尾上菊五郎。映画界の大スターと歌舞伎界の大物が交わる。孫の尾上右近はそれを「先祖がスクランブル交差点」と表現した。歌舞伎の音楽を担う清元の宗家に生まれた右近は、歌と演技の“二刀流”で、歌舞伎を中心に映像作品でも活躍している。2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）では足利義昭役を演じ、祖父・鶴田浩二の系譜に連なるような場面が垣間見える。“イケ