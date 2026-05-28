フリーランドはこの日昇格…二塁で先発した 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で先頭打者アーチを放ち、3回まで無失点投球。4回には制球を乱して1点を失うも、最少失点にとどめた味方の頭脳的な好守に地元放送局も感銘を受けたようだ。自らの9号先頭打者ア