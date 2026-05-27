「take over」第1話_P001【漫画】本作を読む主人公の荒木ユリは、とにかく学校の勉強が苦手だった。授業中に当てられ、答えられずにいるユリに対してクラスメイトは「なんであんな簡単な問題わかんねーの」「だる。消えてほしいわ」という声を浴びせてくる。ほかの誰でもないユリ自身が「私だって消えたい…」と思っていたとき、ユリは校庭で1人の教師と出会う。しかし、その教師は自らを「幽霊だ」と名乗った。「take over」第1話