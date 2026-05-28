すぅさんの漫画「うちだけ？夫あるある」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む日ごろから、ユニークな言動が多い夫。料理をするときのスタイルが奇妙だったり、妻を虫に例えたり…という内容で、読者からは「旦那さん、笑える！」「仲良さそうでほっこりしました」などの声が上がっています。「また何か始まったぞ」自由すぎる夫に妻は毎日ワクワクすぅさんは、インスタグラム