北京市内に掲げられた中国国旗＝3月【広州共同】中国河南省南陽市の高速道路で28日午前2時40分ごろ、大型乗用車がトレーラーに追突し、13人が死亡、3人が負傷した。警察が発表した。発表によると、この乗用車の定員は9人だが、16人が乗っていた。警察が事故の詳しい状況や原因を調べている。