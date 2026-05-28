ホワイトソックスのサム・アントナッチ外野手（23）が28日までに更新されたシカゴのスポーツ専門局「シカゴスポーツネットワーク」のインタビューに応じた。下部組織時代からチームメートである西田陸浮内野手について語る場面があった。「いつも味方でいてくれるような選手で最高だよ」アントナッチは、AAのバーミングハム・バロンズ時代からの仲間を称えた。昇格から2戦連続先発出場で2戦連続安打&2戦連続「レーザービ