お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが27日、アメーバブログを更新。生成AI「ChatGPT」を使って尾形の髪型をさまざまに変化させた写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる 【写真】ChatGPTが考えた「キムタク風」かセンターから少しずれた分け目 あいさんはブログのタイトルを「パパをいろんなパパにしてみました」とし、「チャットGPTでこんなことができるの知ってますか?最近みんなこ