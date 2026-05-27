巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。一夜明けた27日、阿部監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足。著名人からも署名を求める声が拡散されている。92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が発表された謝罪会見から一夜、オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライ