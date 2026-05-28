〈悪ふざけの域を超えてる〉〈外食が怖くなるレベルだよ〉──飲食店で新たな"迷惑系動画"の被害が起きたようだ。【写真】炎上中の動画を投稿したTikTokの男性ユーザー。レーン上の寿司に洗剤をかける瞬間や、洗剤をかけたハンバーガーをトイレに流す様子なども…5月27日ごろに動画投稿サイト「TikTok」に投稿された動画が、ネット上で問題視されている。投稿者は、大手回転寿司チェーン「はま寿司」とみられる店舗において、レ