日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、宮城野部屋の預かり解除を決定した。２４年２月の理事会で、前宮城野親方（元横綱白鵬＝２５年６月に協会を退職）が弟子の暴力に関する監督責任違反、協会への通報義務違反等で懲戒処分を受けた。旧宮城野部屋の力士全員が伊勢ケ浜部屋預かりとなり、前宮城野親方への指導・教育を行う措置が取られた。前宮城野親方が退職した際に、旧宮城野部屋力士の処遇を当面は伊