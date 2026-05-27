俳優キム・スヒョン側が、未成年交際疑惑を提起した「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表の拘束を受け、コメントを発表した。キム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは27日、公式コメントを通じて、「キム・スヒョンと当社がカロセロ研究所のキム・セウィ氏を相手取り提起した複数の告訴・告発事件に関連し、次の通りお知らせする」とし、「捜査の結果、カロセロ研究所側がキム・スヒョンに対して提起した各種疑惑と証拠は