Ｊ１浦和などでプレーした高崎寛之氏が、阿部慎之助前巨人監督が１８歳長女に対する暴行の疑いで逮捕され辞任した騒動について私見を示した。阿部前監督の騒動は各界に波紋が広がる中、同じトップアスリートだった高崎氏が自身のＸでこの件に言及。「もう解決した親子喧嘩の事を盛大に報道しないで欲しい。阿部さんも辞任した、娘さんも反省している。もう全て解決してる民事。明日からメディアが深掘りする必要はない」と訴え