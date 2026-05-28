本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手から、第1打席に9号ソロを放った。投手としても力投する中で、マウンド上で発した“放送禁止用語”がマイクで拾われると、米地元局は思わず反応していた。2-0の2回2死のトーバーの打席。制球を乱した大谷は「F*uck！」と叫んだ。中継マイクに拾われると、ドジャース