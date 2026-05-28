栃木・上三川町で発生した強盗殺人事件で警察が逮捕状を取った40代男が、“指示役”の20代夫婦の夫と知人関係にあったことが分かった。凶器のバールもこの男が購入していたことが判明した。海外逃亡の“事件を主導”男は海斗容疑者の「知人」栃木・上三川町の強盗殺人事件で、主導したとみられ海外に逃亡した40代の男が、指示役として逮捕された夫婦の夫と以前から知人関係にあったことが分かった。また、この男が、凶器のバールを