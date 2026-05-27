大使館が立ち並ぶ都内屈指の高級住宅街。5月25日夜、重厚な壁に囲まれた地上2階、地下1階のメゾネットタイプの室内に静寂を破る怒号が響いた。身長180センチ、筋骨隆々の大男が18歳の華奢な少女の襟元を掴み、投げ飛ばす――。広がっていたのは、恐怖の光景だった。【会見当日の表情】足を肩幅に開き、憮然とした表情の阿部氏◇「お父さんから暴行を受けました」身体を竦ませた少女が児童相談所に連絡したのは、午後7時のこと