大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の新情報が27日に発表され、新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることが決定した。Nintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売となり、発売日などは後日発表される。【動画】ビアンカ・フローラ主人公！公開された『ドラクエモンスターズ4』映像『ドラゴンクエスト モ