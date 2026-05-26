小学生の女の子・計10人への性加害に及んだ罪に問われ、1審・2審で無期懲役の判決が下された男（30）の裁判。 男側が5月25日（月）付けで、最高裁に上告しました。 ■入念に犯行準備多くの犯行でカッターナイフ示し… 1審（裁判員裁判）の判決によると、元病院職員の柳本智也被告（30）は、2016年から2022年にかけ、小学生の女児・計10人に性加害に及びました（認定罪名:強姦致傷・強制性交等致傷・強制性交等など）。