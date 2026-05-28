お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右が出演したABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#4で、東名高速を運転中に体験した不可解な出来事を明かした。藤田は「気づいたら埼玉を北上していた」と振り返り、スタジオを騒然とさせた。【写真】番組で心霊現象を話す生駒里奈同番組は、YouTube登録者数累計390万人超の都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組。話題のニュースを入り口に、真偽不明の噂や超常現象を