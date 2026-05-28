27日、液状のりの「アラビックヤマト」などの商品で知られるヤマト株式会社は、公式ホームページおよび公式X（旧Twitter）にて「SNSでの『アラビックヤマト』を使用した動画の拡散に関する当社からのお願い」というエントリーを公開した。 投稿によると、SNS上にてアラビックヤマトを使用した動画が話題になっているが、その使用法についてはメーカー（ヤマト株式会社）が想定している本来の接着