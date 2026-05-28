GW前の成田空港で、移送されながら報道陣に悪態をつく姿をニュースで見た人もいるだろう。7年半におよぶ国外逃亡の末に逮捕された男が、さる15日に殺人罪で起訴された。殺された女性の父親が今回、あらためて思いをあらわにする。＊＊＊【写真を見る】バレッタ久美さんが「ミス・ユニバース」に出場した際の写真報道陣を威嚇高橋伸明（47）は2018年10月11〜12日ごろ、東京・六本木の自宅マンションでバレッタ久美さん（29）=