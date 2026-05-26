海外ドラマ『SHOGUN 将軍 シーズン2』（Disney＋）の撮影のため、Snow Manでの活動を休止し、今年1月からカナダ滞在している目黒蓮さんが、3か月ぶりに日本に帰国し存在感を見せています。今回の一時帰国は、4月公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』のPR活動が主な目的。その一環で出演した朝のバラエティ番組にて話した恋愛エピソードがやや生々しく話題になりました。この発言を受け、SNS上はちょっとした騒ぎに。それでもなお