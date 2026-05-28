◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２８日、美浦トレセントライアルの青葉賞を制したゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、武豊騎手が騎乗し３頭あわせを行った。ポッドベイダー（４歳オープン）が先導し、同じくダービーに出走するフォルテアンジェロが２番手。ゴーイントゥスカイが最後方を追走した。直線では先に抜け出したフォル