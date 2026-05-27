サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、10個口でもACアダプタ同士が干渉しにくいゆとり設計を採用し、雷ガードやマグネット固定機能を備えた省スペース電源タップ「700-TAP086-15W」を発売した。■10個口でもスッキリ使える省スペース設計約30cmのコンパクトボディに10個口を搭載し、パソコンやモニター、スマートフォン充電器など複数機器をまとめて接続できる。差込口にはゆとりを持たせた設