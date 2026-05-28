２６日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。現役時代について語った。「滑る直前にハンドクリームを塗るパートナーがいるんですよ」と話し始めた高橋さん。「結構引っ張り合う、遠心力で（演技）するやつがあって。すっごい滑る」とハンドクリームを塗るパートナとの