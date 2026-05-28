バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）がきのう夕方、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、きのう午後5時前にパチンコ店から「スロット台にあった黒のショルダーバッグの中のポーチの中に乾燥植物片が入っていた」と通報があったことから、佐藤容疑者の大麻所持の疑いが浮上。植物片の鑑定の結果、大麻と判明したことを受けて、警視庁はきょう午前9時半ご