熊本県八代市役所＝28日午後熊本県八代市の庁舎建て替えを巡る汚職事件で、警視庁と県警の合同捜査本部は28日、6千万円の賄賂のうち約2千万円を隠したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、市議成松由紀夫容疑者（54）ら3人を再逮捕し、新たに東京都渋谷区の会社役員渡辺裕人容疑者（49）ら3人を逮捕した。逮捕容疑は、計6人が共謀し、成松容疑者らが運んできた賄賂とされる現金約2千万円を、4月5日に渡辺容疑