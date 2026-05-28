乗り物が大好きなわんちゃんたちのために、『本物の車』をプレゼントすることにしたママとパパ。自分たち専用の車に乗って嬉しそうにドライブするわんちゃんたちの姿には、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。 投稿には、「ステキなお買い物しましたね」「ほんと人間の子供と一緒ｗ」とコメントが寄せられ、再生回数は77万回を突破することとなりました。 【動画：乗り物が大好きな犬に、サプライズで『本物の車