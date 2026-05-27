人気ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズ最新作『ドラゴンクエストXII』（ドラクエ12）の新情報が27日、発表された。新たな映像が解禁となり、開発体制が変更となったため、サブタイトルも『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』から『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』と一新となり、発売までしばらくかかることが発表された。発売日と対応機種は未定となっている。【動画】男の主人公や仲間たち登場！公開された『ドラクエ1