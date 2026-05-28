きのう夕方東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持したとして、警視庁が、きょう、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者を逮捕したことがわかりました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、男子バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）です。佐藤容疑者は、きのう（27日）夕方、東京・板橋区にあるパチンコ店で大麻を所持した疑いがもたれています。佐藤容疑者は「ウルフドッグス名古屋」に所属し、身長は205センチで