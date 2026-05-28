台湾プロ野球リーグで活動している人気チアリーダーのイ・ダヘ（26）が、現地で衣装をめぐる論争に巻き込まれた。ETトゥデイなど現地メディアによると、26日に台北ドームで行われた試合のハーフタイム公演で、イ・ダヘは台湾のある名門女子高校の制服風衣装を着てステージに立った。ところが試合後、その学校出身のアーティスト、魏琬容さんがSNSを通じて問題を提起した。魏さんは「ダンス自体の完成度は高く、ステージでの