嵐がくる直前に間一髪で保護された子猫の「ネネ」ちゃん。ひとりぼっちだったネネちゃんが先住猫さんたちと家族になるまでの30日間の記録が、心温まると話題を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「みんなが優しくて泣ける」「温かい家族に迎えられて本当に良かった！！」「素敵な物語ですね！」といったコメントが寄せられました。 【動画：嵐がくる直前、『がれきの中で鳴いていた子猫』を保護