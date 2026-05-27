巨人の田中将大投手が、２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）で今季４勝目、日米通算２０４勝目を懸けて今季本拠地初登板する。前日２７日はノックやキャッチボールなどで最終調整。「とにかくしっかり勝てるようにという気持ちで。良い投球をして、勝利につながる投球ができれば」と誓った。同チームとの対戦は楽天時代の２３年１０月２日（ペイペイドーム）以来、約３年ぶり。通算の対戦成績は４１登板（うち先発４０、救援