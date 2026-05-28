６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨むオランダ代表のメンバー発表が大きな波紋を広げている。ＭＦジェレミー・フリンポン（２５＝リバプール）が落選し、ＭＦクリセンシオ・サマーフィル（２４＝ウェストハム）を初招集。さらにＭＦマルテン・デローン（３５＝アタランタ）が約２年２か月ぶりの招集とビッグサプライズとなった。オランダメディア「ＶＰ」によると、ロナルド・クーマン監督のメンバー選考について元オランダ代表Ｆ