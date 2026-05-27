NTTは、茨城県つくば市で「つくばフォーラム 2026」を開催した。同イベントは5月28日まで開催される。今回のテーマは、「アクセスネットワークで拓く未来 新たな価値創造とサステナブル社会への貢献」で、NTTグループ企業を含む113社が出展。本稿では、会場で展示されていた一部の展示を紹介する。 複数サイト間のビーム選択で「大容量化」を実現、分散MIMO技術 NTTとNTTドコモ、NECは、2