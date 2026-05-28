アフリカのコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱の流行は、感染の疑いが1000人を超えました。WHO（世界保健機関）によりますと、コンゴ民主共和国とウガンダで感染が確認された人は128人で、このうち18人が死亡しています。また感染が疑われる人は、コンゴ民主共和国で1077人となり、このうち246人が死亡したということです。こうした事態を受けて27日、ウガンダはコンゴ民主共和国との国境を閉鎖すると発表しました。今回確認