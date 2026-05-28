大麻所持か…麻薬取締法違反容疑でバレーボール日本代表選手逮捕

by ライブドアニュース編集部

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  • 警視庁は28日、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者を逮捕した
  • 大麻を所持していたとする麻薬取締法違反の疑いが持たれている
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