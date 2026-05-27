タレント・フリーアナウンサーの森香澄が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。TikTokなどのタテ型コンテンツで意識していることを明かした。【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄ショートドラマを表彰する同イベントでMCを務めた森は、「ショードラの世界でもそうですけど、最初の3秒が大事とよく言われることなので、最初の3秒の中に惹きつける動きを