ボーイズグループMBLAQ出身のイ・ジュンが、失言から端を発した金銭感覚に関する議論について、1年間眠れぬ夜を過ごした胸の内を吐露した。去る5月27日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、イ・ジュンがゲストとして出演した。【写真】「外見重視、絶対に年下」イ・ジュンの結婚条件そんななか、MCのユ・ジェソクは「実は、ディンディンとの話のなかでイ・ジュンさんが…」と、2025年に浮上し