世帯年収1500万円と聞けばかなり余裕のある暮らしを想像するが、子育てのフェーズによってはそうでもないようだ。 東京都の40代女性（世帯年収1500万円）は、看護師として区の保育園に勤務している。夫が800万円、妻が700万円を稼ぎ、「23区内にペンシル戸建てを持っています」というが、現在の懐事情はなかなかシビアだという。 「ひとり息子に課金しているので裕福ではないかも」と明かす女性。その教育費のリアルをこ