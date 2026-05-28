先日、「仰向けに寝転がった状態でスマホを見ていて顔面に落下させたことがある」という投稿がX（旧Twitter）で話題になった。【写真】女子大生「目が痛い…」何度「眼科」を受診しても「治らない理由」に驚きそれに対して、「スマホをこうやって目に落として、目の中に大出血したり、目の周りの骨が折れたりして手術になった人いるので、結構注意なんですよ、寝転がってスマホ見るの」と返信投稿したのは、総合病院に勤務する眼科