これから暑くなる季節に食べたくなるウナギ。そのウナギを完全養殖したものが、29日から一般向けに試験販売されます。味や価格が気になる、完全養殖のウナギを取材しました。■「完全養殖ウナギを一般向け試験販売」ひと目で胃袋をつかまれるスタミナ満点のごちそうとして、多くの人に愛されるウナギ。値段が安いものではないですが、その常識を覆すかもしれない世界初の取り組みが、29日から始まります。イオン 土谷美津子副社長